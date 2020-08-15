الحزب الحاكم في تايوان يستعيد السيطرة على أكبر مدينة في الجنوب

استعاد الحزب الحاكم في تايوان، بزعامة الرئيسة تساي إينج وين، السيطرة على أكبر مدينة في جنوبى تايوان، بعد أن تمت الإطاحة بعمدة تلك المدينة السابق في تصويت غير مسبوق على سحب الثقة في يونيو.

وسيصبح تشين تشي ماي، المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، عمدة مدينة كاوشيونج، الجديد بعد فوزه بـ 70% من الأصوات مقابل 26% لمنافسته لي مي جين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن المفوضية الانتخابية.

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التكميلية بعد الإطاحة بـ "هان كوو يو" من جانب سكان المدينة الذين شعروا بأنه خدعهم عندما ترشح للرئاسة بدون إتمام فترته الكاملة كعمدة للمدينة.

يشار إلى أن مدينة كاوشيونج، كانت معقلا تقليديا لحزب تساي.