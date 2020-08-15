ماليزيا والإمارات تتعاونان في مواجهة كورونا

اتفق المعهد الدبلوماسي والعلاقات الخارجية التابع لوزارة الخارجية الماليزية، مع "أكاديمية ربدان الإماراتية"، على التعاون وتبادل المعرفة من أجل التوصل لممارسات أفضل للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) والقضاء عليه.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، أنه قد تم الاتفاق على هذا التعاون -خلال مؤتمر افتراضي- بشأن الرعاية الصحية والقضايا الدولية، والذي سلط الضوء على العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا والإمارات.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر، إن هذه المبادرة مهمة للغاية بالنسبة للعلاقات المستقبلية والتعاون الوثيق بين البلدين من أجل مواجهة أية تحديات في المستقبل.

وأضاف، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح المؤتمر أول أمس الخميس: "نأمل أن يمهد هذا التعاون الطريق لمزيد من علاقات التعاون المماثل بين ماليزيا والإمارات".

في الوقت ذاته، أوضح مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشئون التنمية الدولية الإماراتي سلطان محمد الشامسي، أن بلاده تتمتع بعلاقات تاريخية قوية مع ماليزيا، مؤكدا ضرورة المضي قدما معها وتبادل الخبرات والمعارف ليس فقط في مواجهة وباء "كوفيد-"19، بل في مواجهة أية أزمة مستقبلية أخرى.