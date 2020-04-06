 واشنطن ترحب بقرار ليتوانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية - بوابة الشروق
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واشنطن ترحب بقرار ليتوانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

علم أمريكا
علم أمريكا
أ ش أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 5:20 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 5:20 م

رحبت الولايات المتحدة بقرار ليتوانيا تصنيف جماعة حزب الله كمنظمة إرهابية ومنع أعضائها والمنتسبين لها من دخول أراضيها.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي - في بيان اليوم السبت - إن ليتوانيا أظهرت بقرارها قيادة حقيقية في أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء الليتواني، والذي جاء بعد الحظر الألماني لتلك المنظمة في أبريل الماضي، يؤكد أنه لا فرق بين ما يسمى بـ"الأجنحة العسكرية والسياسية" لحزب الله.

ودعا بومبيو الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الوقوف بحزم ضد هذه المنظمة الإرهابية، سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي عمومًا، من أجل منع ممولي حزب الله وأعضائه من العمل على أراضي تلك الدول.

وقال إن الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعة حزب الله في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط، بناءً على طلب إيران، الدولة الراعية لتلك الجماعة، أدت إلى قتل مئات الأشخاص وتسببت في تشريد آلاف آخرين.


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