شركة طيران بريطانية تسرح 102 طيار بسبب كورونا

قالت جمعية طياري الخطوط الجوية البريطانية، اليوم السبت، إن شركة الطيران الترفيهية "جيت 2" تعتزم تسريح 102 طيار، بعد رفض محاولات إنقاذ وظائفهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

يشار إلى أن الطيران العالمي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا المستمرة منذ أشهر، وأعادت الحكومات فرض قيود السفر بسبب عودة ظهور الحالات بأعداد أكبر.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إجراءات حجر صحي جديدة للمسافرين العائدين من فرنسا ومالطا وهولندا.

وقالت الجمعية في بيان، إن شركة "جيت 2" سرحت طيارين من معظم قواعدها في المملكة المتحدة، ولم تستجب شركة الطيران، المملوكة لثالث أكبر شركة طيران في البلاد من حيث عدد الركاب، "دارت جروب"، على الفور لطلب تلقي تعليق منها اليوم.

وقال بريان ستراتون، الأمين العام للجمعية، في البيان، إن هذا الإعلان هو إعلان آخر يظهر الحالة اليائسة لقطاع الطيران البريطاني.