كوميرتس بنك الألماني يعلن أنه لن يعيد ثانية افتتاح 200 فرع مغلقة في الوقت الراهن

أعلن كوميرتس بنك الألماني أنه يعمل على تسريع عملية تقليص شبكة فروعه قبل التغيير المعتزم في قيادة مجلس إدارته.

وقال متحدث باسم البنك اليوم الجمعة في فرانكفورت إن البنك لن يعيد فتح 200 فرع أغلقت بالفعل بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الفروع هي التي كان البنك يعتزم إغلاقها فعليا قبل نهاية عام 2023، مضيفا أن العاملين بها سينقلون للعمل في فروع أخرى بالقرب من المقار السابقة.

وقال المتحدث إنه تم إعلان ذلك بين العاملين بالبنك.

ويقوم البنك بتقليل فروعه في ألمانيا من ألف فرع إلى 800 ، إلا أن ذلك يتم الآن قبل ثلاثة أعوام من الموعد الذي كان خطط له سابقا.

وأكد المتحدث باسم كوميرتس بنك بالقول: "لم يكن من المنطقي إعادة فتح هذه الأفرع ربما لبضعة أشهر ثم يتم إغلاقها نهائيا بعد ذلك".

وأضاف المتحدث أن هذا القرار "يهدف إلى توضيح الرؤية بالنسبة لعملائنا".وذكر المتحدث أنه لن يتم تعجيل عملية تقليص الوظائف التي كانت مقررة من قبل من جانب البنك، مبينا أنه سيتم استيعاب العاملين المتضررين في الفروع الأخرى.

وواصل المتحدث القول إن البنك يريد إعادة فتح 150 فرعا آخر مغلقة حاليا بسبب وباء كورونا في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، وعندئذ سيتمكن العملاء من التعامل مع 600 فرع له مرة أخرى، أما المئتا فرع المتبقية فستستأنف عملها ثانية في وقت لاحق.

وبرر المتحدث إعادة التشغيل الحذر لهذه الفروع بحماية صحة العاملين والعملاء، مشيرا إلى تزايد عدد الإصابات بعدوى الوباء في ألمانيا.

كان رئيس مجلس إدارة البنك مارتن زيلكي الذي كان متمسكا مدة طويلة بفتح شبكة كبيرة من فروعه والذي قرر بنفسه أيضا تقليص العدد لاحقا أعلن قبل بضعة أسابيع استقالته.

وأوضح المتحدث أن زيلكي يريد فقط إدارة البنك حتى يتم العثور على خليفة له في المنصب – وحتى نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.

كان البنك الذي يعد رابع أكبر بنك في ألمانيا قرر مؤخرا تعيين رئيس جديد لمجلس الإشراف هو هانز يورج فيتر، وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك يعمل حاليا على وضع استراتيجية جديدة تشمل خطة مشددة لتوفير النفقات، من أجل جعل البنك ثانية مؤسسة أكثر ربحية.