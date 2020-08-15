انكماش قياسي لاقتصاد كولومبيا في الربع الثاني

قالت هيئة الإحصاء الوطنية في كولومبيا اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 7ر15 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الانكماش هو الأكبر في كولومبيا منذ بداية الهيئة في جمع مثل هذه البيانات، وأرجعت ذلك إلى جائحة كورونا.

وسجلت كولومبيا حتى الآن 433 ألفا و805 إصابة بفيروس كورونا، وهي صاحبة ثامن أكبر عدد للإصابات بالفيروس على مستوى العالم. ولقي 14 ألفا و145 شخصا حتفهم بسبب مرض "كوفيد -19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي البناء والتصنيع والترفيه والتجارة.

وتخضع كولومبيا لحجر صحي يشمل جميع أنحاء البلاد للشهر الخامس على التوالي.

وبدأت حكومة الرئيس إيفان دوكي في إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً، مع عودة الملايين من الناس إلى أعمالهم.