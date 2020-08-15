سفن قتالية بقيادة حاملة طائرات أمريكية تجري عمليات في بحر الصين الجنوبي

أرسلت البحرية الأمريكية مجموعة سفن قتالية بقيادة حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي أمس الجمعة بالتوقيت المحلي لإجراء عمليات دفاع جوي بحرية، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت

وجاء في بيان أن المجموعة التي تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس" رونالد ريجان أجرت عمليات طيران بطائرات ذات أجنحة ثابتة وبمروحيات وعمليات وتدريبات استقرار بحري متقدمة، حسب البيان.

وقال جوشوا فاجان وهو مسؤول العمليات الجوية على متن حاملة الطائرات "يو.إس.إس. رونالد ريجان" في البيان "التكامل مع شركائنا مهم لضمان استجابة القوة المشتركة وقدرتها على توجيه ضربات فتاكة والحفاظ على منطقة المحيط الهادئ الهندي حرة ومفتوحة".