إيزي جيت تجمع 795 مليون دولار من بيع وإعادة تأجير طائرات

جمعت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة 608 ملايين جنيه إسترليني (795 مليون دولار) من خلال بيع وإعادة تأجير طائرات لمساعدتها في تعزيز مالياتها قبيل موسم الشتاء الذي عادة ما يشهد تباطؤا في حركة الطيران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن إيزي جيت قولها في بيان صادر اليوم الجمعة إن شركة الطيران البريطانية وافقت على بيع خمس طائرات من طراز أيه 321 نيو إلى شركة "جين شان 37 أيرلاند كو"، ليصل إجمالي عدد الطائرات تم التخلي عنها إلى 23 طائرة.

وشركة "جين شان 37 أيرلاند كو" هي وحدة تابعة لشركة "بوكوم ليزينج" لتأجير الطائرات ومقرها شنغهاي، وهي واحدة من كبرى شركات تأجير الطائرات في الصين.

ولا تزال إيزي جيت ومقرها في لوتون بانجلترا تمتلك حوالي نصف أسطلها.

وتجري شركات الطيران الأوروبية مراجعة لميزانياتها حيث يتهدد التعافي الوليد في موسم الصيف المهم معاودة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الارتفاع، وقيود السفر المرتبطة بها.