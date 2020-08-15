تقرير دولى: مستويات تعافى السياحة فى مصر أقل من الدول المنافسة

كشف تقرير سياحى أعدته مؤسسات اقتصادية عالمية تحت عنوان «تقييم مصر ضمن مؤشر السياحة وكوفيدــ19»: أنه على الرغم من الجهود الواضحة التى تبذلها الحكومة حاليا من أجل عودة السياحة فى مصر إلى معدلاتها الطبيعية فإن هناك العديد من الدول وضعت ونفذت خطة إدارة الأزمة السياحية بشكل أكثر فاعلية وحققت نتائج أفضل بالمقارنة بالمقصد السياحى المصرى.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لآخر تقييم ضمن مؤشر السياحة وكوفيدــ19 الذى يقيس مستوى التعافى مقارنة بـ «المعدلات الطبيعية» للسياحة فيما قبل كوفيدــ19، فقد حصلت مصر على تقييم (21) درجة فى 25 يوليو الماضى مقارنة بـ (92) درجة فيما قبل كوفيدــ19 ( فبراير 2020).

وأكد التقرير إلى أنه عند مقارنة الوضع التنافسى لمصر ضمن هذا المؤشر يتضح أن مستويات تعافى السياحة فى مصر أقل من الدول السياحية المنافسة فى المنطقة.

وذكر التقرير إلى أن الباحثين بجامعة Temple University قاموا بتطوير مؤشر يطلق عليه (مؤشر السياحة وكوفيدــ19) من أجل قياس مستوى التعافى فى كل دولة مقارنة بـ «المعدلات الطبيعية» فيما قبل كوفيدــ19. ويتم حساب قيم المؤشر بشكل يومى، حيث تشير الدرجة (100) وهى أقصى درجة إلى التعافى التام أو المعدل الطبيعى للأداء السياحى.

ويتكون هذا المؤشر من 5 مؤشرات فرعية تشمل مؤشر حركة الطيران «البيانات اليومية للرحلات الجوية» المغادرة من قواعد بيانات منظمة الطيران المدنى الدولى ICAO.. بالاضافة إلى مؤشر الأداء الفندقى الذى يشمل بيانات التشغيل الفندقى اليومية من الشركات المتخصصة مثل STR.. وكذلك مؤشر الوضع الوبائى والذى يشمل البيانات اليومية للإصابات بالفيروس من المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC.. أيضا مؤشر الاهتمام بزيارة الوجهة والذى يشمل البيانات اليومية للبحث عن الوجهة من مؤشرات Google Trends.

ومؤشر التنقل للأماكن السياحية الذى يشمل بيانات التنقل اليومية منGoogle Mobility Tracker.

وحددت جامعة كورنيل ترتيب أولويات التعافى من الأزمة لجميع المنشآت الفندقية وكذا تحديد أولويات مبادرات التعافى فى الفنادق فيما بعد كوفيدــ19.

وأوضح التقرير أن المهمة الإستراتيجية لمديرى الفنادق فى مرحلة ما بعد كوفيدــ19 هى التخطيط الفعال ومن ثم التكيف مع تغير الظروف وتطورها أو الاستعداد لما يطلق عليه «الوضع الطبيعى المستجد» New Normal. ولإنجاز تلك المهمة لا بد من تحديد المبادرات التى يجب أن تحظى باهتمام أكبر بمجرد عودة حركة السياحة مرة أخرى، والأنشطة الجديدة التى يجب تنفيذها. وتابع التقرير أن هذا يتطلب اتخاذ قرارات مدروسة تنطوى على تحديد الأولويات.. لافتا إلى أنه بدون شك فإن الوقت الحالى يسوده حالة كبيرة من عدم اليقين تحيط بصناعة السياحة بصفة عامة والقطاع الفندقى بصفة خاصة، وهذه الحالة مقترنة بمحدودية الموارد، وهذا يضع عبئا إضافيا يستوجب إعادة التفكير فى الجوانب المختلفة لعمليات التشغيل والإدارة الفندقية، وإعادة النظر فى الممارسات السابقة مع ضرورة إضافة ممارسات جديدة تشمل الاستفسار عن الإجراءات الجديدة اللازمة لضمان صحة النزلاء والموظفين ورفاهيتهم وهل ستسمر فى العمل بالطريقة التقليدية لتسجيل النزلاء؟ وكذلك هل يمكن للأفراد الذين فقدوا وظائفهم العودة إلى وظائف مختلفة مع تغيير أدوار العمل؟ بالاضافة إلى هل يمكن لجزء من لموظفين العمل عن بعد؟