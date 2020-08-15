أطباء بمستشفى العجمي: لا نتجاوز الـ20 مسحة يوميا الآن مقارنة بمايو الماضي

تولى الدكتور تامر سنيور، والدكتور أحمد الفران، أخصائيي التحاليل الطبية وتحليل الفيروسات الكبدية، مسئولية الإشراف على وحدة تحليل فيروس كورونا (PCR) في مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية منذ شهر مايو الماضي وحتى الآن، وكلاهما يقول مع تلك التجربة: "تصدرنا الصفوف الأولى في تلك الأزمة الإنسانية، ومع ظهور كل مسحة سلبية شهادة ميلاد جديدة".

وأضاف الدكتور تامر سنيور، أخصائي التحاليل الطبية ومسئول وحدة "PCR" بعزل العجمي، لـ"الشروق"، أنه تم تجهيز معمل تحليل كورونا "PCR" في مستشفى عزل العجمي التخصصي المركزي حتى تتم تحليل العينات وإجراء المسحات داخل العزل ذاته دون الحاجة إلى إرسالها إلى مستشفى الحميات بالإسكندرية.

وأشار إلى أن منحنى أعداد المصابين بدأ في الهبوط، ونسبة الشفاء أصبحت تتجاوز 50%، لافتا إلى أن شدة الفيروس بدأت تقل.

وتابع أن مناعة الجسم تتصدى للمرض بقوة في حالة أن المصاب لا يكون مريض سكر أو ضغط، لكن حتى المصابين الذين لديهم سكر وضغط يستجيبوا أيضا لبرتوكول العلاج والعزل المنزلي لهم يعطي نتائج ممتازة، أما المصاب الذي لديه أمراض مزمنة صدرية أو تنفسية يجعل فترة العلاج والتعافي أطول.

وعن عدد المسحات، قال الدكتور أحمد الفران، أخصائي التحاليل الطبية ومسئول وحدة "PCR" بعزل العجمي، إن الوحدة مع بداية عملها في شهر مايو الماضي، ويتزامن ذلك مع فترة الذروة وارتفاع نسبة الإشغال في عزل العجمي، كانت عدد المسحات نحو 80 مسحة يوميا، أما حاليا لا تتجازو 20 مسحة يوميا بما فيها مسحات الأطقم الطبية.