خلاف ترودو مع وزير المالية يلقي بظلاله على خطة إنعاش اقتصاد كندا

يعتزم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اتخاذ قرارات حاسمة في الأسابيع المقبلة بشأن الخطوات التالية لدعم الانتعاش الاقتصادي لكندا، بعد إنفاق مئات المليارات لمنع حدوث كساد كبير.

ومن المقرر أن يشمل ذلك قرارًا بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على وزير المالية بيل مورنو أو إقالته.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، بأن التوترات ظهرت بين ترودو ومورنو، أقوى شخصيتين في الحكومة، أمام الرأي العام الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوكالة الاثنين الماضي، أن رئيس الوزراء يتلقى المشورة بشأن خطة التعافي الاقتصادي من مارك كارني، محافظ البنك الكندي المركزي السابق، ومحافظ بنك إنجلترا المركزي المعروف بطموحاته السياسية.

وبحلول بعد ظهر يوم الثلاثاء، اضطر ترودو إلى إصدار بيان استثنائي يعبر عن "الثقة الكاملة" في مورنو، لتهدئة حدة التكهنات حول مستقبل الوزير.

ومن المقرر أن ينعقد لقاء وجهًا لوجه بين ترودو ومورنو بعد غد الاثنين، وفقا لمصدر مطلع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.