فرق الإنقاذ الكولومبية تعثر على جثث أربعة عمال مناجم إثر انهيار أرضي

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عثرت فرق الإنقاذ الكولومبية على جثث أربعة من عمال المناجم كانوا محاصرين لمدة أسبوع بعد وقوع انهيار أرضي في منجم فحم كانوا يعملون به .

وقال راميرو باراجان حاكم مقاطعة بوياكا بالمنطقة الشمالية الوسطى من البلاد اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف ثلاث جثث بينما ذكرت تقارير إعلامية أنه تم العثور على الجثة الرابعة .

ووقع الحادث في السابع من أغسطس الجارى فى منجم ريو تشيكيتو للفحم في منطقة سوجاموسو بمقاطعة بوياكا.

وكان رجال الإنقاذ قد حاولوا منذ البداية الوصول إلى الجثث الأربعة وهى لثلاث رجال وامرأة واحدة ولكن جهودهم تعطلت بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة التى كان يتواجد بها العمال وضخامة الانهيار الأرضي.

وذكرت محطة كاراكول الإذاعية الكولومبية أن التحقيقات تجرى في أسباب الحادث بما في ذلك الانتهاكات والخروقات المحتملة لقواعد الأمن والسلامة .