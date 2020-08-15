إعادة تشغيل خط جوي بين غربي الصين وأوروبا بعد توقفه بسبب كورونا

استأنفت شركة طيران الصين رحلاتها على الخط الذي يربط بين مدينة تشنجدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، ومدينة فرانكفورت الألمانية، والذي كان تم تعليقه بسبب جائحة كورونا.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، يعد هذا أول خط مباشر بين غربي الصين وأوروبا يتم استئناف تشغيله منذ أن أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية آلية المكافأة والتعليق.

وتسير على الخط طائرة إيرباص "أيه 330 - 200" كل يوم خميس، وأقلعت أول رحلة إلى أوروبا مساء أمس الأول الخميس، بعد استئناف تشغيل الخط. ونقلت رحلة العودة 182 راكبًا إلى تشنجدو أمس الجمعة.

وقالت شركة طيران الصين إنها صاغت خططًا للوقاية من الوباء ومكافحته لاستئناف الرحلات الجوية.

ونقلت الوكالة عن وو شي جيه، نائب مدير مكتب سلامة الطيران بالمصلحة، قوله إن الصين استأنفت رحلات الركاب المنتظمة إلى 20 دولة.

وفي يوليو الماضي، تعاملت صناعة الطيران المدني في البلاد مع إجمالي 370 ألف رحلة، بمتوسط حجم يومي 11941 رحلة، وفقًا لإحصاءات المصلحة.