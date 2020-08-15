محافظ الدقهلية يكلف وكيل الأوقاف بتوزيع 3 أطنان لحوم من صك الأضاحى على الأسر المستحقة

كلف محافظ الدقهلية، أيمن مختار، اليوم، الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بسرعة توزيع 3 أطنان من لحوم صك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة بعدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية الدفعة الثانية من اللحوم، صكوك الأضاحى، التى وردت اليوم من وزارة الأوقاف.

يذكر أن الدفعة الأولى، كان تم توزيعها على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة الأسابيع الماضية بكمية قدرها 2 طن تم توزيعها على المواطنين فى أحياء شرق وغرب المنصورة، ومراكز شربين وبلقاس وميت غمر وبنى عبيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ سيتم توزيع الدفعة الثانية على المواطنين بمراكز طلخا ونبروة وجمصة ومحلة دمنة، ودكرنس، وميت سلسيل، ومنيه النصر، والجمالية والمنزلة، والمطرية، وتمى الأمديد، والسنبلاوين، وأجا، بالتعاون والتنسيق بين إدارات الأوقاف بالمراكز والمدن والأحياء مع المجلس القومى للمرأة والوحدات المحلية المختصة.

وأضاف أن الدفعات من اللحوم التى من المنتظر أن ترد للمحافظة تباعا قد تصل إلى 10 دفعات، يتم توزيعها على المواطنين المستحقين.