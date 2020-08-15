‏«المركز القومي للترجمة» يعتمد آلية جديدة خاصة بطلبات ترجمة الكتب

أعلنت الدكتور علا عادل مديرة المركز القومي للترجمة، تقديم آليات جديدة للعمل بالمكتب الفني؛ وذلك في إطار الخطط الجديدة لتطوير أداء المركز.

وقالت الدكتورة علا - في تصريحات اليوم السبت - "سبق ووعدنا بتقديم اّليات جديدة للمكتب الفني، وبعد مطالعة الأسئلة والاستفسارات التي تواجه القراء والمترجمين، توصلنا إلى آلية جديدة نحاول من خلالها تلافي العيوب والمشكلات".

وأضافت أن الآلية هي أن يجري فتح باب التقدم بالمقترحات مرتين في العام خلال شهري يناير ويوليو، مع مراعاة الشروط الاّتية: ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب، وأن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، كما تتراوح صفحات الكتاب بين 60 وحتى 500 صفحة، مع إمكانية استثناء هذا الشرط أن كان الكتاب جزءا من الكتب التراثية أو في حالة ترجمة الموسوعات والمعاجم.

وأشارت إلى أن الشروط تشمل أيضا أن يكون الكتاب حديثا ولم يمر على نشره أكثر من خمس سنوات، مع مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض الكتاب مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، وأن لا يكون المترجم متعاقدا على ترجمة كتاب آخر مع المركز في نفس الوقت، وأن يتقدم المترجم بنسخة أصلية من الكتاب المراد ترجمته وأن يقدم المترجم ملخصًا لا يقل عن 500 كلمة يوضح نبذة عن مؤلف العمل الأصلي وأهمية الكتاب.

وتابعت الدكتورة علا عادل قائلة "نرجو أن تسهم هذه الآلية الجديدة في اختصار الوقت، وضمان وصول المقترح والتعامل معه، داخل منظومة محددة المعالم، وأن تسهم هذه الآلية في تطوير أداء المركز لمواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم".