آلاف المتظاهرين ينظمون مسيرات لليوم السادس على التوالي في الشرق الروسي

تظاهر الآلاف لليوم السادس على التوالي اليوم السبت في منطقة الشرق الأقصى الروسي، احتجاجا على سجن الحاكم السابق لإقليم خاباروفسك الواقع في تلك المنطقة .

وأظهرت صور فيديو حشودا وهي تحمل لافتات وأعلاما تسير عبر شوارع المدينة التي تقع بالقرب من الساحل الروسي على المحيط الهادي.

وتحدثت إدارة المدينة عن أكثر من ألفي متظاهر، لكن مراقبين افترضوا أن يكون العدد أكثر بكثير. وانتقد المتظاهرون مرة أخرى نفوذ موسكو على المنطقة، التي تبعد حوالي 6000 كيلومتر من العاصمة.

وكان قد تم إلقاء القبض على الحاكم السابق، سيرجي فورجال قبل أكثر من شهر. وهو قيد الحبس الاحتياطي في موسكو. ويتهمه محققون بتكليف اشخاص بارتكاب جريمتي قتل عندما كان رجل أعمال قبل 15 عاما.

وفي قضية أخرى، يواجه اتهاما بالشروع في القتل . وينفي الحاكم السابق/50 عاما/ تلك المزاعم.