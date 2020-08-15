سجل الاقتصاد التونسي انكماشا بنسبة 9ر11 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، متأثرا بتداعيات وباء كورونا وتدابير الغلق التي مست عدة قطاعات.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني التي نشرت اليوم السبت، تأثر الاقتصاد التونسي بشكل أكبر خلال الربع الثاني من 2020 والذي تزامن مع ذروة تدابير الغلق للحدود والحد من العمل في المؤسسات والشركات المنتجة وقطاعي الخدمات والسياحة.

وعرف الاقتصاد انكماشا خلال الربع الثاني بنسبة 6ر21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2019، بينما زادت نسبة البطالة إلى حدود 18 بالمئة مقارنة بـ1ر15 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتشمل أكثر من 746 ألف عاطل.

وتتوقع الحكومة انكماشا لم يشهده الاقتصاد الوطني منذ منتصف القرن الماضي، بواقع حوالي 7بالمئة لكامل عام 2020.