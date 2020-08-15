قلق عراقي من الزيادة في إصابات فيروس كورونا

عبر مسؤول عراقي عن قلقه من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتجاوزها سقف أربعة آلاف إصابة يوميا في أرجاء البلاد.

وقال الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة العراقية، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم السبت إن الموقف مع فيروس كورونا "مقلق جدًا بسبب زيادة أعداد الإصابات التي تجاوزت أربعة آلاف إصابة يوميًا، فضلًا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 ألف حالة فحص يوميا".

وأضاف: "هناك عدم التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أن الحظر الوقائي لم يطبق بالصورة الصحيحة وأن أعداد الإصابات ستزداد في الأيام القادمة".

وشدد المسؤول على ضرورة "التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية بالصورة الصحيحة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين واستمرار تطبيق إجراءات الحظر الوقائي ومنع التجمعات بجميع أشكالها".

وبحسب بيانات حكومية، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق 168 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 5700.