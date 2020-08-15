وزير الصحة الألماني: فحوص كورونا ستبقى مجانية

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن فحوص كورونا ستظل مجانية بالنسبة للمسافرين العائدين إلى المانيا في جميع الأحوال.

وقال شبان مساء اليوم السبت في برنامج " قضايا اليوم" الذي تبثه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي) إنه يتفهم جيدا الرأي القائل: "إذا كنت تستطيع تحمل تكاليف عطلة رحلة تزلج، فيمكنك أيضا تحمل كسر في ساقك".

واستدرك الوزير قائلا: "لكن هذا ليس مبدأ جيدا، فقد يحاول بعض المسافرين تجنب عمل الفحوص التي تكلف شيئا من المال، غير أنه لا بد من أن يدرك الجميع أهميتها".

وقال شبان: "هذا يحمينا ويحمي الآخرين".

ودافع شبان مرة أخرى عن تحذير الحكومة الألمانية من السفر إلى أي مكان في إسبانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا ليس حظرا للسفر، فيمكن للمسافرين هناك أن يستكملوا عطلتهم، لكن لا بد من اليقظة وحفظ التباعد ومراعاة القواعد الصحية وارتداء الكمامات في ظروف معينة.

وأضاف شبان: "الفيروس ليس في عطلة، لهذا السبب يتعين علينا الاعتناء ببعضنا خلال تواجدنا في العطلات".

واعتبر شبان أيضا في الوقت ذاته تزايد الإصابات في إسبانيا إنذارا بتوخي الحذر هنا في ألمانيا.

وقال شبان: "إن ما يثير القلق هو السرعة التي يمكن أن تفوت على أي شخص الحرص خلال تصاعد ديناميكية العدوى، وأنا أرى أن إسبانيا هي نموذج تحذير لنا".

في الوقت نفسه دعا الوزير إلى ارتداء الكمامات مشيرا إلى أن هزيمة الفيروس لا تتحقق إلا باللعب "بروح الفريق".

وحذر الوزير قائلا: "هذا ليس وقت الأنانية".

كانت الحكومة الألمانية وسعت أمس الجمعة التحذير الساري حتى الآن على بعض مناطق أسبانيا لتشمل سائر اليابسة الإسبانية وجزر البليار.

وتشمل هذه الجزر جزيرة مايوركا المحببة للألمان كمقصد سياحي لقضاء العطلات.

ويستثنى من هذا التحذير - الذي يتيح للمسافرين عبر حزمة سياحية مجمعة إنهاء عقود وحجوزات السفر بدون غرامات - مجموعة جزر الكناري.