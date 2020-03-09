إسبانيا: إعادة القيود على النوادي الليلية وأنشطة خارجية بسبب زيادة إصابات كورونا

أعادت إسبانيا بداية من اليوم الجمعة فرض قيود على النوادي الليلية، والعديد من الأنشطة الخارجية في محاولة لاحتواء الأعداد المتزايدة من إصابات فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة سلفادور إيا، إنه سيتم إغلاق النوادي الليلية في الوقت الحالي، في محاولة لمنع السكان من التجمع في الأماكن المزدحمة حيث قد ينتشر الفيروس بسهولة أكبر.

وعلاوة على ذلك، حظرت الوزارة التدخين في الهواء الطلق في الأماكن التي لا يستطيع الناس فيها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن المفتوحة.

وأعلن الوزير النبأ عقب اجتماع أزمة مع ممثلي الحكومات الإقليمية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إسبانيا زيادة حادة في الإصابات المؤكدة بالفيروس. وإسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وسجلت الوزارة أمس الخميس، ما يقرب من 3000 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ نيسان/ أبريل.

وفي الوقت نفسه، يتم إجراء العديد من الاختبارات الآن مقارنة بشهر نيسان/أبريل، ولم تظهر الأعراض على كثير من المصابين، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وأعرب الوزير عن شكره لكبار السن الذين التزموا بالقيود، ثم وجه حديثه للشباب قائلا: "أود أيضا أن أناشد الشباب وأذكرهم بأهمية الانضباط. سيكون وضعا لا يُحتمل ما لم يلتزم السكان بالإرشادات".