ناشط مناهض للحكومة التايلاندية يتعهد بمواصلة التظاهر بعد الإفراج عنه

تعهد باريت تشيواراك، العضو البارز بالحركة المنادية بالديمقراطية في تايلاند، والذي خرج من السجن بكفالة بمواصلة التظاهر ضد الحكومة التي يسيطر عليها الجيش وطالب بإصلاح نظام الملكية اليوم السبت.

وكان باريت 24 عاما احتجز بعد منتصف ليل أمس الجمعة بناء على اتهامات بالمشاركة في قيادة مسيرة سياسية الشهر الماضي.

وكان زعيم جماعة الشباب الأحرار قد اعتقل أمس الجمعة بناء على عشرة اتهامات تتعلق بالتظاهر السياسي في 18 تموز/يوليو، بما في ذلك التحريض على العصيان، والتي قد تصل إلى السجن سبع سنوات.

وقال باريت للصحفيين خارج محكمة في بانكوك إنه قيل له ألا يكرر الجرم كشرط لخروجه بكفالة، رغم أن المحكمة قالت إنه يمكن أن شارك في مظاهرة حاشدة مقرر لها غدا الأحد تنظمها حركة "الشباب الأحرار" السياسية التي تم تأسيسها حديثا .

وقال باريت بعد أن قرأ بصوت عال للصحفيين بيانا مثيرا للجدل من عشر نقاط لإصلاح النظام الملكي الدستوري في تايلاند والذي صدر الأسبوع الماضي : "اعتقالي يجب ألا يذهب سدى. يجب أن يكون الناس قادرين على التحدث عن الملكية بشكل أكثر انفتاحا".

واصبحت المسيرات المناهضة للحكومة حدثا شبه يومي منذ المظاهرة الكبيرة التي أجريت في منتصف تموز/يوليو الماضي ، رغم أن الأمور أخذت منحى مثيرا للجدل في 10 آب/أغسطس عندما انتقد بعض المتحدثين في تجمع علني الملكية الدستورية في تايلاند للمرة الأولى، مما أثار التوترات السياسية.

يشار إلى أن النظام الملكي في تايلاند محمي بقوانين صارمة تتعلق بالذات الملكية، والتي بموجبها يعاقب من يدلي بتعليق انتقادي للعاهل بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.