 النمسا ترسل مساعدات عينية إلى لبنان تحت إشراف المفوضية الأوروبية - بوابة الشروق
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النمسا ترسل مساعدات عينية إلى لبنان تحت إشراف المفوضية الأوروبية

علم النمسا
علم النمسا
فيينا - أ ش أ:
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 11:40 ص | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 11:40 ص

أرسلت النمسا، اليوم السبت، مساعدات عينية إلى لبنان في إطار برنامج للإغاثة للتغلب على تداعيات الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم، أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية وسلع تموينية ومعدات نظافة لتغطية احتياجات نحو 5 آلاف شخص.

وأشار البيان إلى استعانة الحكومة اللبنانية بالمفوضية الأوروبية لتقديم مساعدات عاجلة، وقد استجابت المفوضية على الفور في أعقاب الكارثة التي تسبب في مصرع 200 شخص وإصابة نحو 4 آلاف شخص.

وأضاف البيان، أنه بناءً على طلب المفوضية الأوروبية، سيتم نقل المساعدات العينية من كرواتيا وبلغاريا إلى بيروت في وسيلة نقل مشتركة تشرف عليها وزارة الداخلية النمساوية وبتمويل مشترك من المفوضية الأوروبية.

ونوه البيان بأن الجزء الأول من المساعدات سوف يتم تسليمه في بيروت مساء اليوم وستصل الأجزاء التالية تباعا، مبرزا تعهد الحكومة النمساوية بدعم المتضررين في لبنان بأموال من صندوق الكوارث الخارجية بمبلغ 1.9 مليون يورو.

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