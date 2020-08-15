 السطات الهولندية تصدر تحذيرا من السفر إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا - بوابة الشروق
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السطات الهولندية تصدر تحذيرا من السفر إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا

د ب أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:39 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:39 م

أصدرت هولندا تحذيرات جديدة متعلقة بفيروس كورونا للأشخاص المسافرين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.

وذكرت وكالة أنباء "ايه إن بي" أن السلطات الهولندية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى أماكن من بينها باريس والمنطقة المحيطة بمرسيليا وبروكسل وإبيزا ومايوركا.

ومن المقرر أن تدخل تحذيرات السفر الجديدة حيز التنفيذ في منتصف الليل اليوم (2200 بتوقيت جرينتش).

وأضاف التقرير أن الأشخاص المسافرين إلى هولندا من الدول الثلاث سيخضعون للحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوعين.

وتأتي التحذيرات استجابة للارتفاع الجديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك الدول.

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