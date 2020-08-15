 إنتاج 200 ألف برميل نفط يوميا من المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية - بوابة الشروق
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إنتاج 200 ألف برميل نفط يوميا من المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية

د ب أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 11:34 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 11:34 م

كشف مصدر نفطي مسئول أن إنتاج الكويت والسعودية من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المقسومة تضاعف خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى 200 ألف برميل يوميًا من حقلي الخفجي والوفرة.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، في عددها الصادر غدًا الأحد، عن المصدر قوله إن نصيب الكويت من الإنتاج وصل إلى 100 ألف برميل يوميًا.

وأوضح أن إنتاج حقل الخفجي المشترك وصل إنتاجه إلى 120 ألف برميل يوميًا (60 ألفا نصيب الكويت)، فيما بلغ إنتاج حقل الوفرة نحو 80 ألف برميل يوميا (40 ألفا نصيب الكويت).

وأعلنت وزارة النفط الكويتية، الشهر الماضي، عودة الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات.

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