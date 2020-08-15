الرئيس التنفيذى لـ«كيونت»: 180 مليار دولار قيمة صناعة البيع المباشر عالميا

أصدرت الفيدرالية العالمية لجمعيات البيع المباشر(WFDSA) التقرير السنوى الخاص بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، حيث حققت المنطقة نموا مضاعفا بنسبة 11.6% مقارنةً عام 2018، كما أوضح التقرير نمو عمليات البيع فى المنطقة بمعدل سنوى تراكمى بلغت نسبته 7.8%.

وقالت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذى لشركة كيونت، على تقرير WFDSA : «نؤمن فى شركة كيونت، أنه من خلال العمل الأخلاقى واتباع النهج الصادق تجاه تمكين رواد الأعمال، يمكننا المساهمة بشكل إيجابى فى نمو المنطقة، ولقد شهد قطاع البيع المباشر نموا ملحوظاُ فى المنطقة وخاصة فى القارة الأفريقية».

وأشارت إلى أن قيمة صناعة البيع المباشر العالمية تبلغ أكثر من 180 مليار دولار أمريكى، وتتقدم هذه الصناعة بثبات فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وأضافت ان النمو المستمر فى المنطقة، إلى جانب الجهد المبذول فى تطوير هذه الصناعة ساهم فى توفير العديد من فرص لرواد الأعمال للتألق وإحداث تغيير إيجابى فى ظروف حياتهم.

وقالت «انه على الرغم من أن القطاع يواجه تحديات من قبل أفراد يعملون بنظم هرمية غير قانونية، تظل توقعاتنا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية، حيث ان المنطقة لا تزال سوقا رئيسية واعدا للنمو بالنسبة للشركة، ونحن نعمل بلا كلل لتثقيف وتدريب الممثلين المستقلين المتعارف عليهم باسم IRs لدينا لتحقيق النجاح من خلال العمل الجاد».

ووفقًا لتقرير WFDSA، قد انضم أكثر من 6.4 مليون شخص إلى قطاع البيع المباشر بصفتهم IRs. والذى يمثل فقط 5.3٪ من إجمالى عدد الـ IRs فى العالم، مما يساهم فى توسع القطاع فى المنطقة.