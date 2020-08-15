زيادة الإنتاج الصناعي لأمريكا للشهر الثالث على التوالي

سجل الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة زيادة في شهر يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى صعود تدريجي للتصنيع بعد التراجع الشديد على الطلب بسبب جائحة كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الجمعة، أن الناتج الإجمالي للمصانع والمناجم والمرافق ارتفع بنسبة 3٪ عن الشهر السابق عليه، بعد تحقيق مكاسب معدلة بنسبة 7ر5٪ في يونيو وهي الأكبر منذ عام 1959.

ووافقت الزيادة التي تحققت في يوليو متوسط توقعات دراسة أجراها خبراء الاقتصاد في بلومبرج. وقفز إنتاج المصانع بنسبة 4ر3٪ الشهر الماضي، في حين ارتفع استغلال القدرة التصنيعية إلى2ر69٪.