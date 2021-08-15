محافظ بني سويف يسلم شهادة تقدير مبادرة تحدي القراءة لوالدة طالبة توفت قبل إعلان تفوقها

في لفتة إنسانية، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بتسليم شهادة التقدير لوالدة الطالبة "لميس يحيى أحمد"، التي توفيت مؤخرا، وحصلت على مركز متقدم في تصفيات مبادرة "تحدي القراءة العربي" بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، حيث حرص المحافظ على تسليم الشهادة ومكافأة الفوز والميدالية لوالدة الفقيدة لمواساة أسرة الطالبة، وتخليدا وتقديرا للطالبة ابنة بني سويف التي تفوقت ووضعت نفسها ومحافظتها في المقدمة.

حضر تكريم الطالبة كل من: السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات بمديرية التعليم، وآمال عثمان علي وكيل مدرسة إعدادي "ووالدة الطالبة لميس يحيى".

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوالدة الطالبة، مؤكدا أن ابنة بني سويف المتفوقة ستكون نبراسا لأبناء المحافظة المتفوقين، ونموذجا يحتذى به في التفوق والثقافة والعلم، موجها بإطلاق اسم الطالبة على مكتبة المدرسة؛ لتخليد اسمها وتكون قدوة لباقي طلاب المدرسة لمواصلة التفوق وطلب العلم.

ومن جانبها، أشادت والدة الطفلة بحرص المحافظ على مواساتها، ورفع قدر ابنتها في محافظتها بني سويف، مؤكدا أن هذه اللفتة الطيبة من محافظ الإقليم تعتبر بالنسبة لها تكريم لابنتها ولأسرتها بالكامل، وأن حضورها اليوم جعلها تشعر بالفخر بابنتها التي كانت بالنسبة لها ليست ابنة فقط، وإنما كانت تمثل لها الأمل والطموح.

واستمع المحافظ لوالدة الأسرة في بعض المواقف التي جمعت الأم بابنتها، حيث قالت والدة الطفلة إن ابنتها "لميس" كانت متفوقة في دراستها، مفعمة بالأمل في المستقبل، وأشارت إلى آخر الكلمات التي كتبتها ابنتها لها تعليقا على قطعة إملاء التي كتبتها بخطها الجميل الذي كان ينال ثناء الجميع.

ومن ناحيتها، أكدت وكيل الوزارة سهام يوسف، أنه سيتم من اليوم إطلاق اسم الطالبة على مكتبة المدرسة؛ تنفيذا لتوجيهات المحافظ، لاسيما وأن الطالبة كان مشهودا لها بالتفوق الدراسي، وحب الإطلاع والثقافة، وهي التي حصلت على مركز متقدم في التصفيات النهائية المؤهلة للمشاركة في دولة الإمارات.