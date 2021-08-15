كلوب: صلاح رجل تنافسي للغاية

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بمستوى لاعبه محمد صلاح خلال مباراة نوريتش سيتي والتي انتهت بانتصار الريدز بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من البريميرليج.

ووقع محمد صلاح على هدف وقام بصناعة هدفين، هدف لدييجو جوتا وآخر لروبيرتو فيرمينو.

‏وخلال المؤتمر الصحفي، سئل كلوب عن صلاح ورد قائلا:"صلاح هو صلاح، بنفس الجودة والشخصية والمستوى. عندما يبدأ الموسم يكون مستعدًا وهو شخص تنافسي للغاية".

وحول المباراة:"النتيجة تعتمد على أدائك، كنا جيدين كفاية للفوز بفضل الاداء الإحترافي.، لا أريد أن نقدم مستوى مذهل لعشرين دقيقة ثم نخسر. أحب أن نسيطر على المباراة ونبقى مركزين وهذا ما فعلناه خارج أرضنا ضد فريق صاعد حديثًا مثل نوريتش".

‏وقال كلوب عن عودة فيرجل فان دايك:"من ناحية الأداء كان الوضع مختلفًا لكن كل مباراة ومشاركة ستُساعده. ظهر جيدًا جدًا بإبعاد الكرات الثابتة ومن الجميل جدًا عودته معنا".