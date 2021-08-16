عضوة بالكونجرس الأمريكي تدين استيلاء طالبان على أفغانستان وتصف قيادة بايدن بالضعيفة

أدانت عضوة الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارشا بلاكبيرن اليوم الأحد، استيلاء طالبان السريع على أفغانستان، ووصفت قيادة الرئيس جو بايدن بـ "الضعيفة".

واتهمت بلاكبيرن، في مقابلة أوردها موقع نيوزماكس الأمريكي، حركة طالبان بالعمل مع الصين لإنجاز سقوط سريع للحكومة في كابول.

ووصفت عملية الاستيلاء بالمفجعة، وقالت: "كان من الممكن تجنب ذلك، وكان ينبغي أن يكون الخروج من أفغانستان على أساس الظروف، وكان ينبغي أن يستند إلى تقييم التهديد".

ووصفت بلاكبيرن إدارة بايدن بأنها ناعمة تجاه الصين، وأنها مخطئة في القضايا الرئيسية.