الفلبين ترصد أول حالة إصابة بسلالة لامبادا لفيروس كورونا وحصيلة الوفيات تتجاوز 30 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، اكتشاف أول حالة من سلالة "لامبادا" لفيروس كورونا المستجد، في البلاد، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 30 ألف حالة.

وأضافت الوزارة أن أول حالة لسلالة "لامبادا" هي لأنثى (35 عاما)، تعافت منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها لا تزال تحقق فيما إذا كانت المريضة فلبينية عائدة من الخارج أم لا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية سلالة "لامبادا"، التي تم اكتشافها أولا في بيرو في أغسطس 2020، على أنها "سلالة يجب أن تثير الاهتمام".

وارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد بسبب الفيروس، بواقع 270، اليوم الأحد، لتصل إلى 30 ألفا و340 حالة.

كما زادت حصيلة الإصابات، بواقع 14 ألفا و749 حالة جديدة، مما يرفع حصيلة المصابين إلى أكثر من 74ر1 مليون.