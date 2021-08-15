مطالب برلمانية لوزارة الصحة بحل مشكلة قوائم انتظار التسجيل للقاح كورونا

إيناس عبدالحليم: متحور دلتا أكثر انتشارًا.. ونقابة الأطباء: سنعيد نشر دورات مكافحة العدوى ومعلومات عن التغذية الصحية

طالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، وزارة الصحة بالإسراع فى وتيرة تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمواطنين.

وقال حاتم فى تصريحات لـ«الشروق»: «حتى نصل لمناعة القطيع لابد من الوصول لنسبة تلقيح تتراوح بين 40% إلى 60% من الشعب المصرى، ويجب الإسراع فى معدل التلقيح.

وتعليقًا على وجود الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح قبل عدة أشهر، فيما لم يتلقوا أى رسائل توجههم لمراكز اللقاح حتى الآن، قال حاتم إن الوزارة أعلنت أن أكثر من 10 ملايين شخص سجلوا للحصول على اللقاح، لكن عدد متلقى اللقاح بلغ نحو 4 ملايين شخص فقط.

وبشأن دور لجنة الشئون الصحية فى مجلس النواب فى حل مشكلة قوائم انتظار اللقاح، أوضح حاتم استخدام الأدوات البرلمانية فى هذا الأمر، وقال حاتم: «أرسلنا لمجلس الوزراء أسئلة قبل الاجازة البرلمانية، قبل اليوم الأخير لدور الانعقاد الأول أرسلنا أسئلة للوزارة نطالب بالإسراع فى وتيرة اللقاح»، وردًا على تلقى إجابات من الوزارة، قال حاتم: «الوزارة تحاول، ونحن نشهد وصول العديد من اللقاحات مثل جونسون وأسترازينيكا وقريبًا يصل لقاح فايزر، وبدأ العمل فى مراكز تلقيح المسافرين».

وأشار حاتم إلى وجود اتجاه عالمى ليصبح اللقاح سنويا، وتابع: «قد يحدث بالفعل وتقرر الدول ومنظمة الصحة العالمية أن يكون اللقاح سنويا، ولكن الأمر ما يزال قيد الدراسة».

وبشأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أوضح أستاذ الأمراض الصدرية، وجود ارتفاع فى نسب الإصابات سواء من خلال الأرقام المعلنة من وزارة الصحة، أو من خلال متابعة الأطباء للمرضى فى العيادات الخاصة، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت النائبة إيناس عبدالحليم، أن متحور دلتا الجديد المنتشر فى عدد من دول العالم أكثر شراسة وأسرع انتشارًا، لأن تحوره يعطى له قوة أكبر من الفيروس الأول، مضيفة: «الفيروس لكى يتحور يعنى أن الفيروس الأول بدأ يموت، وبالتالى يبدأ فى التحور لحماية نفسه».

وطالبت المواطنين بضرورة العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات، والحفاظ على النظافة الشخصية باستمرار، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، حرصا على عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحى، إن جميع التقارير الطبية عن متحور دلتا تؤكد أنها أكثر شدة فى الإصابة، وأسرع انتشارا، لافتا إلى أهمية تشديد الاجراءات الاحترازية تفاديا للإصابة.

وأضاف عبدالحى لـ«الشروق»، أن نقابة الأطباء ستعيد نشر دورات التوعية بمكافحة العدوى التى أعدتها فى الموجات السابقة للأطباء، بالإضافة لنشر معلومات عن التغذية الصحيحة التى تقوى المناعة وسبل الوقاية من الفيروس، عن طريق النظافة الشخصية، واتباع السلوكيات الصحيحة.