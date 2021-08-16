 سفيرة فرنسا تدعو مسئولي لبنان للتحلي بالشجاعة لتلبية احتياجات الشعب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفيرة فرنسا تدعو مسئولي لبنان للتحلي بالشجاعة لتلبية احتياجات الشعب

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:32 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:32 م

قالت السفيرة الفرنسية في لبنان، آن جريو، إن الصعوبات القصوى التي يواجهها اللبنانيون ليست قدرا محتوما، داعية لأن يتحلى المسئولون بقدر قليل من الشجاعة واللياقة لتلبية حاجات اللبنانيين واحترام حقوقهم الأساسية.

وأضافت جريو في تصريحات اليوم، أنها تفكر بحزن عميق بأقارب الضحايا الذين فارقوا الحياة في هذا الليل في عكار، وذلك في إشارة إلى ضحايا حادث انفجار خزان وقود في بلدة التليل بمنطقة عكار والذي أودى بحياة 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين.

وأكدت أنها تفكر اليوم بكل فرد يناضل في لبنان أمام الأزمة الإنسانية والصحية التي يمر بها البلد في ظروف تزداد سوأ يوما بعد يوم.

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