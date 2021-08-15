بريطانيا تدعو طالبان إلى التخلي عن العنف واحترام حقوق الإنسان

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حركة طالبان إلى التخلي عن العنف واحترام حقوق الإنسان في أفغانستان.



وكتب راب على تويتر اليوم الأحد:" أخطرت وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بقلقي الشديد حيال مستقبل أفغانستان".



وشدد السياسي المحافظ على أهمية أن يتوحد المجتمع الدولي في دعواه لحركة طالبان بالتخلي عن العنف وحماية حقوق الإنسان.



كان راب دعا إلى اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي المعروفة باسم "كوبرا" بسبب التقدم السريع لقوات طالبان في أفغانستان، كما سيعقد البرلمان البريطاني جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل.