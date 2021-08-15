حريق غابات ضخم يشتعل بالقرب من القدس

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حريق غابات سريع الانتشار يشتعل على مشارف القدس اليوم الأحد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية على تويتر إن عمليات الإجلاء بدأت في عدة قرى تضررت من النيران وتم إغلاق طرق.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الحريق اندلع بالقرب من بيت مائير/ 10 كيلومترات غرب القدس .

وتم نشر العديد من طائرات مكافحة الحرائق والعديد من رجال الإطفاء، ولم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على الحريق الكبير.

كان حريق هائل قد اندلع يوم الخميس الماضي قرب مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل، وإخلاء السكان من منازلهم، بحسب الشرطة الإسرائيلية.