وصف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إقبال المواطنين للحصول على اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا بأنه كبير.

وقال في تصريحات برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إن جهود الدولة في مواجهة كورونا لن تكتمل إلا من خلال وعي مجتمعي، مؤكدًا أن تجاوز الموجات الأولى والثانية والثالثة لتفشي الوباء لم يتم إلا بتعاون المواطنين.

وأضاف أن المواطنين أثبتوا الالتزام والسعي إلى الحصول على اللقاح والمحافظة على ضوابط الصحة العامة، مشيرًا إلى أن مصر لم تشتكِ من وباء كورونا بسبب عدم بخل الدولة وتخصيصها ميزانية مفتوحة لوزارة الصحة من أجل مواجهة الوباء.

وشدد على أن الحكومة حقّقت نجاحًا كبيرًا خلال أزمة كورونا، بما في ذلك توفر الأدوية التي كانت تُصرَف مجانًا رغم أنها تُكلِّف آلاف الجنيهات، موضحًا أن المواطن الذي كان يتلقّى العلاج في مستشفى خاص كان يحصل على علاجه من وزارة الصحة، ويتم إبلاغ المستشفى بعدم إضافة المبلغ إلى حسابه.

ورأى عبد الفتاح، أن استكمال هذه المنظومة الناجحة يتوقف على الحرص الأكبر على تلقي اللقاحات، التي أكّد أن الحصول عليها مجاني بالكامل، لافتًا إلى تنظيم قوافل متنقلة تنتشر في مناطق التجمعات والمشروعات والمصالح الحكومية لتلقيح المواطنين.