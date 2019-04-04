الهجرة: مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج» أثبتت الدور الوطني للمصريين بالخارج

قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إن مبادرة "خلينا سند لبعض في الخارج" أثبتت الدور الوطني للمصريين بالخارج، كما أشادت بدور المرأة المصرية بالخارج، واصفة إياها بـ"الجبارة"، حيث حرصها على المشاركة في الانتخابات ودفع أولادها لذلك.
وأوضحت مكرم، خلال افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر للكيانات المصرية في الخارج، أن المؤتمر يأتي في إطار جديد هذا العام، لأن المصريين بالخارج طالبوا مساندة مبادرة "حياة كريمة" في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن كل الجهود التي تقوم بها الدولة تهدف لتنمية الريف المصري ومعالجة مشاكل أبنائها، لذلك كان الرئيس دائما يقول إن وصولنا لمستقبل أفضل ليس كلاما لكنه واقع ملموس، وهناك عمل كبير يتم، وبلدنا تحتاج لوقوفنا بجانبها وبجانب كل المشروعات القومية التي تحدث بإيمان وصبر.