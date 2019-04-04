الهجرة: مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج» أثبتت الدور الوطني للمصريين بالخارج

قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إن مبادرة "خلينا سند لبعض في الخارج" أثبتت الدور الوطني للمصريين بالخارج، كما أشادت بدور المرأة المصرية بالخارج، واصفة إياها بـ"الجبارة"، حيث حرصها على المشاركة في الانتخابات ودفع أولادها لذلك.



وأوضحت مكرم، خلال افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر للكيانات المصرية في الخارج، أن المؤتمر يأتي في إطار جديد هذا العام، لأن المصريين بالخارج طالبوا مساندة مبادرة "حياة كريمة" في ظل الجمهورية الجديدة.



وأضافت أن كل الجهود التي تقوم بها الدولة تهدف لتنمية الريف المصري ومعالجة مشاكل أبنائها، لذلك كان الرئيس دائما يقول إن وصولنا لمستقبل أفضل ليس كلاما لكنه واقع ملموس، وهناك عمل كبير يتم، وبلدنا تحتاج لوقوفنا بجانبها وبجانب كل المشروعات القومية التي تحدث بإيمان وصبر.