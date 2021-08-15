 تركيا: تطابق تام لوجهات النظر مع الجزائر بخصوص ليبيا وتونس - بوابة الشروق
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تركيا: تطابق تام لوجهات النظر مع الجزائر بخصوص ليبيا وتونس

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
د ب أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 6:46 م
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور الجزائر ، اليوم الأحد، ان وجهات نظر بلاده متطابقة تماما مع الجزائر في الكثير من المسائل الإقليمية والدولية.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريح للصحافة بعد استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد : " أؤكد ان وجهات نظرنا متطابقة تماما مع الجزائر فيما يتعلق بالكثير من الأمور منها التطورات في ليبيا ودول الساحل وفي تونس وغيرها من المواضيع الدولية".

وأضاف " سنواصل التعاون والتضامن من أجل العمل مع الشقيقة الجزائر لتوفير الأمن الاستقرار في كل المنطقة".

وأوضح تشاووش أوغلو، انه تناول مع الرئيس الجزائري المسائل الاقليمية والعالمية، مشيرا إلى الاستمرار في الأعمال والأهداف التي تم إرسائها من قبل زعيمي البلدين ووزيري الخارجية وبقية الوزراء الاخرين، والمضي قدما في انجاز هذه الأهداف في المستقبل.

كما لفت إلى أنه نقل تحيات وتعازي الرئيس رجب طيب أردوغان، لنظيره الجزائري عقب سقوط عدد من الضحايا جراء حرائق الغابات التي نشبت بعدد من الولايات الجزائرية مؤخرا.

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