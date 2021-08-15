طالب حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بإعلان الاستنفار الكامل لإجراء مسح شامل لكل مناطق لبنان لضبط خزانات الوقود غير الشرعية وضبط أصحابها، داعيا لإجراء تحقيق شفاف وسريع لتحديد أصحاب هذا الخزان والذين خزنوا والمستفيدين منه ومن ساعدوهم.

وأضاف دياب - في كلمته أمام المجلس الأعلى للدفاع اليوم الأحد - أنه طلب منذ سنة ونصف من الأجهزة العسكرية والأمنية ملاحقة الفاسدين، كما طالب القضاء بإصدار أحكام مشددة ضد الفاسدين.

وأكد دياب أن المطلوب من الجميع اليوم ألا يترددوا باتخاذ كل الاجراءات الصارمة، وأن يضربوا بيد من حديد كل من يتاجر بلقمة عيش اللبنانيين.

كما أوضح أن البلد يمر بأصعب مرحلة من تاريخه، معتبرا أن البلد يعيش أياما صعبة جدا، والكل معني بإنقاذ البلد دون أن يعفي أحد نفسه من المسؤولية.

وأضاف دياب: "انفجار عكار اليوم مثل انفجار مرفأ بيروت .. في عكار انفجر خزان فساد، وفي بيروت انفجر عنبر فساد".