القبض على مواطن قام بإنشاء بناء مخالف في البياضية بالأقصر

قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، إنه تبين وجود مخالفة بناء للطابق الرابع بدون ترخيص من السلطة المختصة بالمدينة، وذلك في أثناء شن حملة ضمن المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح صحصاح أنه تم على الفور تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم فورا تجاه المخالف، وتمكنت رئاسة المدينة وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء والقبض على المواطن المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير المحاضر القانونية ضده وإحالة المواطن إلى النيابة المختصة .

وأهاب رئيس مدينة البياضية، بالمواطنين بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.