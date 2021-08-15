الأرصاد الجوية اليابانية تدعو الشعب للاستعداد لاحتمالية حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية

دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، الشعب الياباني للبقاء على أهبة الاستعداد تحسبا لاحتمال حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية حيث حولت تحذيرها من حالات الطوارئ الناجمة عن هطول أمطار غزيرة إلى تحذير مباشر لمحافظات ساجا وناجاساكي وفوكوؤكا وهيروشيما.

وذكرت صحيفة (ذا جابات تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أن بعض المناطق الجنوبية الغربية في البلاد شهدت هطول كميات من الأمطار بلغت ثلاث مرات قدر المتوسط الشهري لشهر أغسطس منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء الماضي وأدت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن يتحرك المنخفض الجوي على طول الجبهة المطيرة من المناطق الغربية إلى المناطق الشرقية من اليابان حتى ليل اليوم الأحد، بحسب مسؤولو الطقس.