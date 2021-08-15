أردوغان: تركيا تواجه موجة هجرة جديدة من أفغانستان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن تركيا، التي تستضيف بالفعل أكبر عدد من اللاجئين في العالم، على وشك موجة جديدة من أفغانستان بعد أن وصل مسلحو طالبان إلى العاصمة كابول.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أردوغان قال في فعالية نقلها التليفزيون في اسطنبول: "نواجه موجة جديدة من اللاجئين الأفغان عبر الحدود الإيرانية، والتي تتفاقم".



ودخلت حركة طالبان العاصمة الأفغانية في وقت سابق اليوم الأحد، وعززت قبضتها على البلاد مجددا بعد عقدين من إطاحة الولايات المتحدة بها من السلطة.



وتستضيف تركيا بالفعل نحو 6 ملايين لاجئ، معظمهم من سورية والعراق. في وقت سابق من هذا الشهر، قال مدير الاتصالات في حكومة أردوغان، فخر الدين ألتون إن تركيا لن تكون "غرفة انتظار" للاجئين الأفغان، وانتقد الولايات المتحدة لتوصيتها بأن يطلب الأفغان الخائفون من طالبان اللجوء في أمريكا من دول ثالثة.