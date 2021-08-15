قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لم يكتمل، واصفًا ذلك بأنه من حُسن حظ مصر والسودان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "القاهرة وناسها" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن إثيوبيا لم تستكمل المنشآت الهندسية للسد، فيما مرّ الوقت سريعًا حتى هطلت الأمطار بغزارة وصولًا إلى هجوم الفيضان على جسم السد، وهو ما أدّى إلى ارتفاع المياه ووصلت إلى قمة موضع الخرسانة، وهو ما أجبر إثيوبيا على سحب جميع المعدات المستخدمة في وضع الخرسانة، وكان ذلك في 18 يوليو الماضي.

وأوضح شراقي، أن مياه الفيضان عبرت من أعلى جسم السد فتوقفت إثيوبيا عن جميع الإنشاءات، لافتًا إلى أن هذه المرحلة شهدت تخزين ثلاثة مليارات متر مكعب بدلًا من 13.5 مليار.

ونوه بأن عدم اكتمال التخزين جعل الموقف أكثر هدوءًا، لدرجة أنّه أصبح كأن التخزين لم يتم من الأساس، وهو ما قاد مصر إلى عدم التصعيد من الموقف، بعدما تخيل البعض أن التخزين يمثّل خطًا أحمر، وانتظروا رد فعل شديدًا من مصر، لكنها تحركت دبلوماسيًّا.

ولفت إلى أن الجهود الجزائرية لحل الأزمة توقفت بسبب الحرائق الشديدة التي تعرّضت لها في الأيام الماضية، كما أن الملء الثاني للسد كان ضعيفًا، إلى جانب أن إثيوبيا نفسها تعيش حربًا أهلية في الداخل.

يُشار إلى أن منطقة بني شنقول-قمز في غرب إثيوبيا، أعلنت يوم السبت، مقتل أكثر من 170 عنصرًا مناهضًا للسلام دخلوا البلاد من السودان، وقالت إنهم خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة.