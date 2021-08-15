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أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية اليوم الأحد، أسماء العشر الأوائل بالشعبتين الأدبي والعلمي في الثانوية الأزهرية.

وبلغ عدد الطلاب الأوائل بالقسم العلمي خمسة طلاب وهم:

- الأول محمد مصلي أحمد مصلحي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%.

- الثاني محمد رمضان عبد العظيم دسوقي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 633 درجة، بنسبة 97.38%.

- الثالث محمد محمود سعيد علي، معهد أبورديس، بمجموع 630 درجة، بنسبة 96.92%.

- الرابع أمني مجدي الدين أحمد أمين معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 629 درجة، بنسبة 96.77%.

- الخامس أحمد رمضان حامد طه، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 618 درجة، بنسبة 95.08%.

بينما بلغ عدد الأوائل بالقسم الأدبي خمسة طلاب وهم:

- الأول حسام محمود أحد إبراهيم، معهد أبوزنيمة، بمجموع 545 درجة، 86.51%.

- الثاني فاطمة محمد حميد جبلي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 533 درجة بنسبة 84.60%.

- الثالث أحمد محمود سالم السيد، معهد الحسوة، بمجموع 522 درجة، 82.86%.

- الرابع مريم محمد تمساح خليل، معهد أبوزنيمة، 520 درجة، 82.54%.

- الخامس محمد صبحي السيد محمد، معهد شرم الشيخ، بمجموع 516 درجة، بنسبة 81.90%.