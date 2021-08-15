أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية اليوم الأحد، أسماء العشر الأوائل بالشعبتين الأدبي والعلمي في الثانوية الأزهرية.
وبلغ عدد الطلاب الأوائل بالقسم العلمي خمسة طلاب وهم:
- الأول محمد مصلي أحمد مصلحي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%.
- الثاني محمد رمضان عبد العظيم دسوقي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 633 درجة، بنسبة 97.38%.
- الثالث محمد محمود سعيد علي، معهد أبورديس، بمجموع 630 درجة، بنسبة 96.92%.
- الرابع أمني مجدي الدين أحمد أمين معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 629 درجة، بنسبة 96.77%.
- الخامس أحمد رمضان حامد طه، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 618 درجة، بنسبة 95.08%.
بينما بلغ عدد الأوائل بالقسم الأدبي خمسة طلاب وهم:
- الأول حسام محمود أحد إبراهيم، معهد أبوزنيمة، بمجموع 545 درجة، 86.51%.
- الثاني فاطمة محمد حميد جبلي، معهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 533 درجة بنسبة 84.60%.
- الثالث أحمد محمود سالم السيد، معهد الحسوة، بمجموع 522 درجة، 82.86%.
- الرابع مريم محمد تمساح خليل، معهد أبوزنيمة، 520 درجة، 82.54%.
- الخامس محمد صبحي السيد محمد، معهد شرم الشيخ، بمجموع 516 درجة، بنسبة 81.90%.