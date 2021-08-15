رفع 92 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية في بسيون

قالت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إنه تم رفع نحو 92 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.



وأوضحت رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.



ومن جانبه، شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.