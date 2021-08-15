تقرير: رئيس الوزراء الماليزي يصدر إعلانا غدا الاثنين

من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إعلانا غدا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة ستار نقلا عن مسؤول بارز في حزبه.

وقال محمد رضوان يوسف، العضو البارز في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، إن قادة الحزب اجتمعوا لمناقشة السيناريوهات التي يمكن أن تنجم عن استقالة محيي الدين.

وأكد محمد رضوان لوكالة "بلومبرج" للأنباء التصريحات التي أدلى بها للصحفيين في وقت سابق اليوم الأحد، قائلا إن محيي الدين قال في الاجتماع إنه يعتزم مقابلة الملك غدا الاثنين وتقديم خطاب استقالته.

ولم يتسن الوصول إلى مكتب ومساعد محيي الدين الصحفي على الفور لتأكيد نواياه وتعليقات محمد رضوان.

ونقلت الصحيفة عن محمد رضوان قوله إن رئيس الوزراء بحث "الخيار الأخير".

وسعى محيي الدين يوم الجمعة للحصول على دعم المعارضة عبر التلفزيون الوطني بتقديم وعد بسلسلة من الإصلاحات قبل تصويت برلماني بشأن شرعية حكومته الشهر المقبل.

وقوبل عرضه بالرفض من جانب زعماء المعارضة والعديد من نواب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.