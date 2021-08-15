السعودية تحذر: أي تجاوز تجاه السائحين يُعد ظرفا مشددا للمُساءلة الجزائية

حذر مسؤول في النيابة العامة السعودية اليوم الأحد من أي تجاوز تجاه السائحين القادمين إلى المملكة، مؤكدا أن هذا التعدي" يُعد ظرفاً مشدداً للمُساءلة الجزائية".

وكشف المسؤول عن مباشرة الدائرة المختصة إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.

وأوضح المصدر، "أن الجرم المسند للمتهمين طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة وفقاً للمادة (٦/ ٢،د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة (10) عشر سنوات".

كانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن السيدة التي تعرضت للاعتداء هي سائحة أجنبية لم يكشف عن هويتها.

فيما جرى تناقل فيديو الواقعة بشكل واسع عبر تطبيقي سناب شات و"تويتر".

وتصاعدت مؤخرا ظاهرة التحرش بالنساء في المملكة، والتي كان آخرها قيام شخص يلاحق ويعتدي بالضرب على سيدة في محافظة الخرج.