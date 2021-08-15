سي إن إن: المبعوث الأمريكي طلب من طالبان البقاء خارج كابول حتى إجلاء الأمريكيين

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد طلب من حركة طالبان إبقاء مقاتليها خارج العاصمة كابول حتى يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين.

ونقلت عن مصدرين آخرين أن الولايات المتحدة تعتزم إتمام سحب جميع الموظفين من السفارة في كابول خلال الـ72 ساعة القادمة، بما في ذلك كبار المسؤولين.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا يمثل تسريعا كبيرا للعملية التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي فقط، إلا أنها أشارت إلى أنه وضعٌ توقع كثيرون من مسؤولي الأمن في وزارة الخارجية حدوثه مع تسارع سيطرة طالبان على الأرض خلال الأيام الماضية.

وسيتوجه معظم الدبلوماسيين إلى مطار كابول تمهيدا لإعادتهم للولايات المتحدة.