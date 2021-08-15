تجوب القرى لمساعدة المعزولين خلال إغلاق إندونيسيا لتدخل ملقية تحية السلام عليكم لتسلم الطعام للمحتاجين، ثم تودع الجالسين مغادرة بلطف.. تلك هي الروبوت دلتا المصنعة بالكامل من مواد معادة التدوير في إندونيسيا وبخلاف اسم دلتا المرعب الذي يشير للسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد فالروبوت دلتا طيبة ولا تريد سوي مساعدة المحتاجين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، خرجت دلتا للحياة منذ أسبوعين برأس مصنوع من حلة طبخ وجذع من تلفاز قديم وذراعين من المواسير وصوت هو صوت زوجة أحد صانعيها إذ تعمل دلتا على توصيل الطعام للأهالي المعزولين بقرية تونباك جيت الإندونيسية في ظل تزايد حالات الإصابة وفرض الإغلاق.

وتضيف الصحيفة أن دلتا يتم التحكم بها عن بعد مئات الأمتار بواسطة أجهزة التحكم للحفاظ علي التباعد ضمن الإجراءات الاحترازية.

وتخطت إندونيسيا الشهر الحالي دولتي البرازيل والهند من حيث أعداد الإصابات التى قاربت 4 ملايين ووفيات بلغت 112 ألف ما تسبب بإغلاق 70 مدينة ومقاطعة إندونيسية وإغلاق المدارس والمحال التجارية.

ويقول عارف بانازير أحد المشرفين على صناعة الروبوت إنها كانت معدة للخدمة في المطاعم ولكن حالة الناس المتدهورة خلال الإغلاق حول خدمتها لتوصيل الغذاء الضروري للمحتاجين.

وتشتهر قرية تونباك التى شهدت ظهور الروبوت دلتا بإنها معقل لكثير من الابتكارات الواعدة ما يجعلها بمثابة قرية ذكية مصغرة.