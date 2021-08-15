حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا مثيرا أمام مصر للمقاصة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وتقدم مصطفى البدري للإنتاج الحربي في الدقيقة 17، وعادل المقاصة النتيجة عن طريق شيميلس بيكيلي في الدقيقة 53، ولكن الإنتاج رد سريعا وسجل هدف الفوز في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب محمد الشيبيني.

بهذه النتيجة رفع الإنتاج رصيده إلى النقطة 23 في المركز الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز قبل الأخير، وبفارق 4 نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الـ16، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز الـ12.

ويلتقي الإنتاج في الجولة المقبلة ضد غزل المحلة، بينما يواجه وادي دجلة مع الزمالك.