الجيزة تشن حملات لإعادة الانضباط بشوارع جنوب المحافظة

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شنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية والتعديات بشوارع: أحمد ماهر، الصناديلي، سعد زغلول، حيث تمكنت الحملة من رفع كافة صور الإشغال وتحسين حركة المرور.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة الأحياء والمراكز شن الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الإشغال والتعدي على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة من رفع 54 حالة إشغال تضمنت 8 عربات باعة جائلين، 11 استاندا، 18 كرسيا، وتعديات أخرى، وتم إيداع المضبوطات مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جهة أخرى، أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بمحور محمد أنور السادات بدءا من طريق المنصورية مرورا بشارع المريوطية وترسا ووصولا إلى خاتم المرسلين للوقوف على أعمال التنسيقات النهائية للطريق من طبقة الرصف وأعمدة الإنارة وأرصفة المشاة وذلك لاقتراب موعد فتح المحور بالكامل ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وعاين المحافظ خلال جولته نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور بدءا من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدي إلى كوبري المريوطية الطائر، مشددا على رئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء أرصفة المشاة على الجانبين وإقامه الأسوار بالأراضي الفضاء.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول والتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة استكمال أي أعمال متعلقة بالكابلات الكهربائية.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد كوبري ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين، موجها مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركة المنفذة لاستكمال أعمال طبقة الرصف بالكوبري والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة للأعمال.